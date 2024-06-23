Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Загалом, ворог зранку запустив 3 ракети типу "Калібр" в напрямку Київщини.
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На Київщині є руйнування внаслідок атаки
Кравченко повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. Так, в приміщеннях вибиті вікна й балкони, а також посічені фасади та покрівлі.
Окрім того, внаслідок атаки пошкоджено будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.
Внаслідок також є постраждалі. Станом на 08:00 відомо про 2 поранених. Як повідомив Кравченко, люди отримали незначні поранення й отримали допомогу на місці.
Наразі усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, а також фіксують черговий воєнний злочин російської армії.
Вся необхідна допомога населенню буде надана. Над цим вже працюємо разом з представниками місцевої громади. Пошкоджені вікна в будинках замінить міжнародний фонд GEM,
– додав Кравченко.
Фото наслідків ракетної атаки
У ДСНС оприлюднили фото з наслідками ракетної атаки. Рятувальники додали, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів Київської області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд.
Наслідки російської атаки в Київській області / Фото ДСНС Київщини