Кияни чули вибухи близько п'ятої години ранку. Перед тим Повітряні сили повідомили, що на Васильків прямує крилата ракета.

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Скільки ракет збили під час атаки 23 червня

Уночі, 23 червня 2024 року, ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області,

– мовиться в повідомленні Генштабу.

Уночі окупанти атакували ракетами, російське залізяччі фіксували на Півдні, в Центрі, на Заході.