Киевляне слышали взрывы около пяти часов утра. Перед тем Воздушные силы сообщили, что на Васильков направляется крылатая ракета.

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Сколько ракет сбили во время атаки 23 июня

Ночью, 23 июня 2024 года, враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря. Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области,

– говорится в сообщении Генштаба.

Ночью оккупанты атаковали ракетами, российское железо фиксировали на Юге, в Центре, на Западе.

Воздушные силы сообщали, что "Калибры" летят с Юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области, далее они в северо-западной части Кировоградщины зашли в Черкасскую область, держа вектор движения на Белую Церковь. Из Черкасской области ракеты полетели в Киевскую область в направлении Житомирщины. Далее крылатые ракеты зафиксировали в Андрушевском районе Житомирской области в направлении Фастова.

Приблизительное движение ракет / Данные мониторинговых каналов

Еще одна ракета была в южной части Хмельницкой области, курсом западным.

Отбой в Киеве дали в 5:41.

Какие последствия утреннего удара "Калибрами" по Киеву

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал: к сожалению, в области есть раненые, повреждены здания.

По состоянию на 8:00 к медикам обратилось два человека. Ранения незначительные. Медицинская помощь оказана на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждаются. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, посечены фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля,

– написал он.

Более подробную информацию предоставят позже.

Сколько ракетоносителей сейчас в морях

На шесть утра в акваториях морей находились 4 носителя "Калибров":

в Черном море 2 вражеских корабля, 1 из которых является носителем крылатых ракет "Калибр".

в Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Общий залп крылатых ракет с 4 ракетоносителей может достигать до 24 единиц.

Какие особенности ракет "Калибр" и насколько опасно это оружие – читайте здесь.