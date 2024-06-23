Запускал враг "Калибры" и во время атаки 22 июня. Как отметили в ВМС, в субботу россияне едва ли не впервые осуществляли пуски ракет из акватории Азовского моря, а не Черного моря.

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Сколько "Калибров" сейчас в акваториях морей

В Военно-морских силах сообщили, что по состоянию на 06:00 в акваториях морей находятся 4 носителя "Калибров":

в Черном море 2 вражеских корабля, 1 из которых является носителем крылатых ракет "Калибр".

в Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Общий залп крылатых ракет с 4 ракетоносителей может достигать до 24 единиц.



Сколько "Калибров" есть в море по состоянию на 23 июня / Инфографика ВМС

В то же время в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

В ВМС также добавили, что в интересах России продолжают курсировать суда. Так, в течение суток проход Керченским проливом в Черное море совершили 4 судна, 2 из которых продолжили движение в направлении Босфора. В Азовском море также наблюдалась активность судов – 6 кораблей совершили проход, 2 из которых – тоже в направлении Босфора.

Кроме того, в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.