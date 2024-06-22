Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что эффективность российских "Калибров" уже не такая, как была в начале полномасштабного вторжения. Ведь Силы обороны Украины знают, что с ними делать.

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В ночь на 22 июня Воздушные силы ВСУ сбили все 4 ракеты "Калибр", которые запустил враг.

Что рассказал Плетенчук о ситуации в море

Со всем тем этот факт, конечно, тоже является неприятным. Потому что они (россияне – 24 Канал) решили, что могут использовать Азов, в том числе для размещения своих кораблей и применения. Но, конечно, забывают они, видимо, что Азов тоже достаточно недалеко от нас находится,

– заявил Дмитрий Плетенчук.

Представитель Военно-морских сил ВСУ подтвердил, что Россия в ночь на 22 июня выпустила 4 ракеты "Калибр" именно из Азовского моря. Хотя Воздушные силы ВСУ утром отчитывались, что враг запускал эти ракеты из Черного моря.

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Четыре ракеты (типа "Калибр" – 24 Канал) были выпущены из акватории Азовского моря, и это является важным поворотным моментом, потому что они используют его, считая более безопасной акваторией, чем Черное море,

– рассказал спикер.

Он уточнил, что Россия отгораживается боновыми заграждениями в Керченском проливе и пытаются применять надводные корабли.

Сколько ракетоносителей враг держит в Черном и Азовском морях

Дмитрий Плетенчук рассказал, что оккупанты по состоянию на утро 22 июня держат: