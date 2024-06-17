Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что украинские военные уничтожили 28 российских судов, еще 10 – враги вынуждены ремонтировать. Иностранные журналисты называют это "невероятным подвигом".
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Что говорят об успехе ВСУ в Черном море
Неожиданная победа Украины в битве на Черном море может стать знаковым достижением в летописи морской войны. Не имея собственного военно-морского флота, Украина вывела из строя по меньшей мере одну треть Черноморского флота России, прорвала российскую морскую блокаду и вновь открыла Черное море для экспорта зерна,
– отметили журналисты.
Они констатируют, что объемы украинского экспорта сейчас приближаются к довоенному уровню. Это огромное подспорье для экономики во время войны.
Издание объяснило, что Вооруженные Силы Украины смогли достичь успеха в Черном море:
- частично, благодаря использованию мощных противокорабельных крылатых ракет. В частности, отечественного производства ""Нептун". Именно они в 2022 году потопили российский ракетный крейсер "Москва";
- Украина внедрила и блестящие инновации, разработав собственные беспилотные надводные суда, которые могут охотиться на российские военные корабли волчьими стаями. В частности, Magura V5, і Sea Baby по своей сути являются беспилотными скоростными катерами, которые могут переносить взрывчатку и даже стрелять ракетами.
Журналисты написали, что Magura V5 и Sea Baby оснащены камерами и спутниковой связью, что позволяет удаленным диспетчерам направлять их к цели. Также морские дроны быстрые и сделаны из материалов, которые трудно обнаружить радаром.
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"Самое главное – они дешевые в производстве и не подвергают риску украинский персонал. Беспилотники стоимостью всего несколько сотен тысяч долларов топят многомиллионные военные корабли, на производство которых уходят годы", – заверили журналисты издания.
С такой позицией журналистов согласился американский адмирал в отставке и бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис.
Мы находимся в абсолютной точке поворота в морской войне. Большие надводные корабли подвергаются большому риску со стороны воздушных, надводных и подводных беспилотников,
– заметил Ставридис.
Он пояснил, что чем скорее США поймут это, "тем больше у них шансов выжить в крупных боевых действиях в этом неспокойном 21 веке".
По мнению экс-командующего НАТО в отставке, пришло время перевести реостат закупок с пилотируемых боевых кораблей на более многочисленные и гораздо менее дорогие беспилотные суда.
Морскую платформу Magura вооружили ракетами класса "воздух-воздух"
- Главное управление разведки сообщило, что морские беспилотники Magura имеют на борту ракеты Р-73.
- Командир спецподразделения разведчиков "Group 13" с позывным "Тринадцатый" Максим Крапивный рассказал, что морские дроны Magura с такими ракетами ВСУ уже использовали во время боевых операций в Черном море.
- Разведчик заверил, что это стало серьезным фактором страха и риска для российской авиации.