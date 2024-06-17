Командир спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 с позывным "Тринадцатый" подтвердил, что одна из новых модификаций безэкипажной морской платформы Magura уже имеет на борту ракеты Р-73.

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У российской авиации появилась еще одна фобия

По словам военного, снабженные такими ракетами ударные морские дроны Magura уже использовались во время боевых операций в Черном море, и это стало серьезным фактором страха и риска для российской авиации.

Такие разработки эффективны. Россияне их очень боятся. Когда они их видят, то боятся даже подлетать. А уникальность в том, что такого ни у кого нет. Это вооружение уже установлено, и оно будет давать свои результаты,

– рассказывает "Тринадцатый".

Кроме того, командир Group 13 вспомнил свои эмоции, когда управляемый им Magura поразила российский разведывательный корабль "Иван Хурс". По его словам, адреналин в это время просто накрывал, а руки были мокрые. В то же время, дроном надо управлять достаточно ювелирно и даже нежно. Спецназовец ГУР МО объяснил, что движения не должны быть резкие и неконтролируемые, все должно происходить плавно.

"Тринадцатый" говорит, что ударные морские дроны Magura уже доказали свою эффективность и лишили Россию доминирования в акватории Черного моря и снизили угрозы для Украины.

Ранее представитель Военной разведки Андрей Юсов говорил, что Черноморский флот России при поддержке авиации и других компонент пытался создавать дополнительные угрозы для Украины. Морские дроны, прежде всего – Magura V5, стали таким асимметричным ответом, который враг до сих пор не может догнать.

Ракета Р-73 – советская управляемая ракета класса "воздух – воздух" малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения. Создана в 1983 году специально для высокоманевренного ближнего воздушного боя.

История создания и боевое применение морского дрона