На кадрах четко заметно, как вокруг "Цезаря Куникова", который находился возле оккупированной Алупки, плавает украинский дрон, который россияне пытались сбить, пишет 24 Канал.
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Что происходило на "Цезаре Куниковом" в последние минуты
Российский пропагандист опубликовал данные о том, как оккупанты 14 февраля 2024 года тщетно пытались отразить атаку украинских дронов.
Экипаж БДК "Цезарь Куников" отражал атаку БЭКов (безэкипажных катеров – 24 Канал) всеми доступными силами и средствами, бой длился 20 минут. Из 10-ти БЭКов было уничтожено 4,
– заявили оккупанты.
Далее они рассказали, что 5 катер поразил корму и обездвижил корабль. После этого якобы 6, 7, 8 и 9 катера поразили корабль по левому борту в районе середины и ближе к корме, чтобы судно перевернулось.
Кроме того, 9 БЭК частично вошел в пробоину сделанную предыдущим катером и сдетонировал практически внутри.
Что происходило на "Цезаре Куниковом" перед уничтожением: смотрите видео
Оккупанты написали, что после этого корабль уже не имел возможности спастись и судно начало ложиться на левый бок.
"С момента обнаружения вражеских БЭКов и начала боя и до полного затопления корабля прошло чуть более 40 минут. Экипаж корабля покинул судно на спасательных плотах, без потерь личного состава, эвакуировал всю секретную документацию и часть секретной аппаратуры с оружием", – заявили пропагандисты.
По их данным, якобы 10 беспилотник наблюдал за кораблем до момента затопления. После якобы попытался атаковать буксир, который сопровождал "Цезаря Куникова", однако его якобы уничтожили.
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- 5 марта 2024 года украинские дроны Magura V5 успешно атаковали российский патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", который находился недалеко от Керченского пролива, то есть в территориальных водах Украины. В ГУР заявили, что условно было 5 попаданий.
- 14 февраля 2024 года украинские морские дроны уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Тогда представитель Главного управления украинской разведки Андрей Юсов объяснял, что большинство экипажа погибло, хотя пропагандисты продолжают утверждать, что якобы весь экипаж "Цезаря Куникова" выжил.
- Перед этим с 31 января на 1 февраля 2024 года также бойцы ГУР из спецподразделения Group 13 уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России, который находился на рейде в районе озера Донузлав. Тогда Кирилл Буданов заявил, что было 6 попаданий в корпус судна.