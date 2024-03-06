На кадрах четко заметно, как вокруг "Цезаря Куникова", который находился возле оккупированной Алупки, плавает украинский дрон, который россияне пытались сбить, пишет 24 Канал.

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Что происходило на "Цезаре Куниковом" в последние минуты

Российский пропагандист опубликовал данные о том, как оккупанты 14 февраля 2024 года тщетно пытались отразить атаку украинских дронов.

Экипаж БДК "Цезарь Куников" отражал атаку БЭКов (безэкипажных катеров – 24 Канал) всеми доступными силами и средствами, бой длился 20 минут. Из 10-ти БЭКов было уничтожено 4,

– заявили оккупанты.

Далее они рассказали, что 5 катер поразил корму и обездвижил корабль. После этого якобы 6, 7, 8 и 9 катера поразили корабль по левому борту в районе середины и ближе к корме, чтобы судно перевернулось.

Кроме того, 9 БЭК частично вошел в пробоину сделанную предыдущим катером и сдетонировал практически внутри.

Что происходило на "Цезаре Куниковом" перед уничтожением: смотрите видео

Оккупанты написали, что после этого корабль уже не имел возможности спастись и судно начало ложиться на левый бок.

"С момента обнаружения вражеских БЭКов и начала боя и до полного затопления корабля прошло чуть более 40 минут. Экипаж корабля покинул судно на спасательных плотах, без потерь личного состава, эвакуировал всю секретную документацию и часть секретной аппаратуры с оружием", – заявили пропагандисты.

По их данным, якобы 10 беспилотник наблюдал за кораблем до момента затопления. После якобы попытался атаковать буксир, который сопровождал "Цезаря Куникова", однако его якобы уничтожили.

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