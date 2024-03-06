На кадрах чітко помітно, як довкола "Цезаря Кунікова", який перебував біля окупованої Алупки, плаває український дрон, який росіяни намагались збити, пише 24 Канал.

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Що відбувалось на "Цезарі Кунікову" в останні хвилини

Російський пропагандист опублікував дані про те, як окупанти 14 лютого 2024 року марно намагались відбити атаку українських дронів.

Екіпаж ВДК "Цезар Куніков" відбивав атаку БЕКів (безекіпажних катерів – 24 Канал) усіма доступними силами та засобами, бій тривав 20 хвилин. З 10-ти БЕКів було знищено 4,

– заявили окупанти.

Далі вони розповіли, що 5 катер уразив корму і знерухомив корабель. Після цього нібито 6, 7, 8 та 9 катери уразили корабель по лівому борту в районі середини та ближче до корми, щоб судно перекинулось.

Окрім того, 9 БЕК частково увійшов у пробоїну зроблену попереднім катером і здетонував практично всередині.

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Окупанти написали, що після цього корабель вже не мав можливості врятуватись й судно почало лягати на лівий бік.

"З моменту виявлення ворожих БЕКів і початку бою і до повного затоплення корабля пройшло трохи більше ніж 40 хвилин. Екіпаж корабля залишив судно на рятувальних плотах, без втрат особового складу, евакуював усю секретну документацію та частину секретної апаратури зі зброєю", – заявили пропагандисти.

За їхніми даними, нібито 10 безпілотник спостерігав за кораблем до моменту затоплення. Після нібито спробував атакувати буксир, який супроводжував "Цезаря Кунікова", проте його буцімто знищили.

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