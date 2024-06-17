Командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" з позивним "Тринадцятий" в інтерв'ю Максиму Крапівному підтвердив, що одна з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura вже має на борту ракети Р-73.

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У російської авіації з'явилась ще одна фобія

За словами військового, оснащені такими ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації.

Такі розробки ефективні. Росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати. А унікальність в тому, що такого ні в кого немає. Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати,

– розповідає "Тринадцятий".

Крім того, командир "Group 13" згадав свої емоції, коли керований ним Magura уразила російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". За його словами, адреналін в цей час просто накривав, а руки були мокрі. Водночас, дроном треба керувати досить ювелірно і навіть ніжно. Спецпризначенець ГУР МО пояснив, що рухи не мають бути різкі й неконтрольовані, все має відбуватись плавно.

"Тринадцятий" говорить, що ударні морські дрони Magura уже довели свою ефективність та позбавили Росію домінування в акваторії Чорного моря та знизили загрози для України.

Раніше представник Воєнної розвідки Андрій Юсов говорив, що Чорноморський флот Росії за підтримки авіації та інших компонентів намагався створювати додаткові загрози для України. Морські дрони, насамперед – Magura V5, стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог досі не може наздогнати.

Ракета Р-73 – радянська керована ракета класу "повітря-повітря" малого радіуса дії з інфрачервоною системою самонаведення. Створена у 1983 році спеціально для високоманевреного ближнього повітряного бою.

Історія створення та бойове застосування морського дрона