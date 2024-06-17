Професор Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман поділився думкою з 24 Каналу, що з Криму все почалось у 2014 році, тому він нині є слабким місцем. Поруч із тим, Україна готується до ударів по Криму з F-16.

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Крим – слабкість Путіна

Фрідман зазначив, що Крим – це слабке місце росіян. З нього все розпочалось у 2014 році. Тоді, навіть ті, хто були проти Путіна, повірили, що Крим – це символ його сили, символ того, що він отримає все, чого захоче, а Захід проковтне це та пристосується цього.

Великі військові бази в Криму надзвичайно вразливі зараз. Ми бачили на прикладі Севастополя, а також атак на авіабази, ППО, що росіянам стає все складніше використовувати Крим як військову базу для підтримки своїх сил на Півдні,

– зауважив професор Королівського коледжу Лондона.

Росіяни нестимуть втрати в Криму

За його словами, росіяни нестимуть великі втрати в Криму й далі. Для росіян, які колись переїхали на півострів, Крим – небезпечне місце. Однак звільнити Крим повністю буде надзвичайно важко, бо навіть за 2 роки поставити Росію "на коліна" не вдається.

"Я маю на увазі, що Україна може атакувати об'єкти критичної інфраструктури, НПЗ Росії, але не може зробити те, що було зроблено зовсім недавно з енергетичною системою України. Тому я думаю, що Україна посилює в Москві відчуття того, що вони більше втрачають, ніж отримують, ведучи далі цю війну", – наголосив Фрідман.

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