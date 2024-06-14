Про це свідчать відповідні фотографії. Зауважимо, що російські загарбники також стараються посилювати охорону об'єкта за допомогою додаткової авіації.

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Росіяни будують огорожі біля мосту

За словами очевидців, Росія посилює бонові загородження та баржі, якими сподівається захистити міст через Керченську протоку від морських дронів Збройних Сил України. Також на кадрах видно плавкран, що знаходиться неподалік.

За даними розвідки Міністерства оборони Британії, російські сили намагаються "захистити Керченський міст" та стягнули до нього вісім барж. Як зазначала британська розвідка, аналіз супутникових знімків виявив вісім барж на південній стороні Кримського мосту.

Як Росія "захищає" Кримський міст: що відомо