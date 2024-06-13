Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що втрата цих комплексів є значною для росіян. Він зазначив, що нещодавню атаку не можна сприймати окремо від попередніх, адже кожний вибух на тимчасово окупованому Криму дозволяє якісно здійснювати наступні.

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Мета атак по Криму

Українські сили проводять комплексну та серйозну операцію, що має створити передумови для масштабних атак по інших військових об'єктах ворога. На думку Мусієнка, ймовірно, майбутніми цілями будуть склади, концентрація живої сили, командні пункти та логістика, а саме морські переправи та Керченський міст.

Є певна системність, зокрема удари по засобах ППО, радарах, стаціонарних системах передачі зв'язку, командних пунктів збору інформації та стаціонарних системах радіоелектронної розвідки,

– зауважив він.

Чим атакують Крим

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, ЗСУ переважно використовують ракети ATACMS.

Застосовують саме ATACMS, бо російським засобом ППО важко збивати ракети, які рухаються по балістичній траєкторії. Після того як вони влучають у цілі, у ЗСУ з'являється більше можливостей для ударів по військових об’єктах ворога в Криму крилатими ракетами,

– висловився Олександр Мусієнко.

Він вважає, що таким чином можна створювати можливості й для інших засобів ураження, окрім балістики. Мовиться про крилаті ракети, БпЛА та морські дрони.

Очікувані наслідки

Основним завданням Збройних Сил України, здійснюючи атаки по військових об'єктах Росії у тимчасово окупованому Криму, на думку Мусієнка, є ізоляція півострова, послаблення ворожих угрупувань та логістики.

Також дуже бажаним для нас результатом було б, якби російські війська зіткнулись із проблемами й на лівобережжі окупованої Херсонщини. Це дало б можливість поступово витискати їх звідти,

– підкреслив він.

Етапи операції

Олександр Мусієнко наголосив, що морські та наземні атаки по окупованому Криму є першим етапом цієї операції для ослаблення ворожих сил. На другому етапі українські військові можуть залучати авіацію – винищувачі F-16.

Ми (ЗСУ – 24 Канал) очікуємо та дуже розраховуємо на ці літаки,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Він додав, що третім етапом може стати залучення морського десанту та інших сил та засобів для проведення сухопутних операцій на лівобережжі Херсонщини чи у Криму.

"Звичайно, на це потрібен час та зміцнення наших спроможностей", – сказав Мусієнко.

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