Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что потеря этих комплексов является значительной для россиян. Он отметил, что недавнюю атаку нельзя воспринимать отдельно от предыдущих, ведь каждый взрыв на временно оккупированном Крыму позволяет качественно осуществлять следующие.

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Цель атак по Крыму

Украинские силы проводят комплексную и серьезную операцию, что должно создать предпосылки для масштабных атак по другим военным объектам врага. По мнению Мусиенко, вероятно, будущими целями будут склады, концентрация живой силы, командные пункты и логистика, а именно морские переправы и Керченский мост.

Есть определенная системность, в частности удары по средствам ПВО, радарах, стационарных системах передачи связи, командных пунктов сбора информации и стационарных системах радиоэлектронной разведки,

– отметил он.

Чем атакуют Крым

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, ВСУ преимущественно используют ракеты ATACMS.

Применяют именно ATACMS, потому что российским средством ПВО трудно сбивать ракеты, которые движутся по баллистической траектории. После того как они попадают в цели, у ВСУ появляется больше возможностей для ударов по военным объектам врага в Крыму крылатыми ракетами,

– высказался Александр Мусиенко.

Он считает, что таким образом можно создавать возможности и для других средств поражения, кроме баллистики. Речь идет о крылатых ракетах, БпЛА и морских дронах.

Ожидаемые последствия

Основной задачей Вооруженных Сил Украины, осуществляя атаки по военным объектам России во временно оккупированном Крыму, по мнению Мусиенко, является изоляция полуострова, ослабление вражеских группировок и логистики.

Также очень желательным для нас результатом было бы, если бы российские войска столкнулись с проблемами и на левобережье оккупированной Херсонщины. Это дало бы возможность постепенно вытеснять их оттуда,

– подчеркнул он.

Этапы операции

Александр Мусиенко отметил, что морские и наземные атаки по оккупированному Крыму являются первым этапом этой операции для ослабления вражеских сил. На втором этапе украинские военные могут привлекать авиацию – истребители F-16.

Мы (ВСУ – 24 Канал) ожидаем и очень рассчитываем на эти самолеты,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он добавил, что третьим этапом может стать привлечение морского десанта и других сил и средств для проведения сухопутных операций на левобережье Херсонщины или в Крыму.

"Конечно, на это нужно время и укрепление наших возможностей", – сказал Мусиенко.

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