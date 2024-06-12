Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что оккупанты не могут оставить их без прикрытия ПВО.
Интересно Проблематично и сложно для россиян: в ВМС рассказали, где оккупанты восстанавливают корабли
О каких аэродромах в Крыму говорится
По словам военного эксперта, украинские военные нашли болевые точки россиян в Крыму – аэродромы Бельбек, Саки, Джанкой. Враг не может их оставить без прикрытия систем противовоздушной обороны.
Не нужно гоняться за всеми ПВО в России, они самостоятельно соберут установки и привезут их в Крым под удары наших дальнобойных средств поражения,
– отметил Свитан.
В частности, ракет ATACMS, которые чрезвычайно успешно работают против российских ПВО – С-300 и С-400. Обе системы никоим образом не могут противодействовать баллистическим ракетам, которые передают Украине партнеры.
Почему россияне не могут оставить аэродромы без прикрытия в Крыму
Да и вообще россияне ничего не могут сделать. Поэтому Украине важно, чтобы они забирали С-300 и С-400 с линии фронта, из тыла, с аэродромов и НПЗ на территории России, из портов, которые расположены, например, в Новороссийске, и передислоцировали их в Крым.
Оккупанты будут пытаться стянуть системы противовоздушной обороны в эти точки, они не могут их оставить. Бельбек, Саки и Джанкой – это основные аэродромы россиян на полуострове. Соответственно будет происходить уничтожение зенитно-ракетных комплексов.
Можно работать чуть ли не ежедневно, но после развертывания дополнительных комплексов. То, что сейчас и происходит. Был серьезный удар. Повреждены не только радары этих ПВО. Если была детонация, то повреждены и пусковые установки,
– сказал Роман Свитан.
"Очень важно наносить удары по радарам, системах управлениях и пусковых установках. А ракеты – это расходный материал. У россиян просто останутся 5 – 7 тысяч ракет С-300 на складах, поскольку их не с чего будет запускать", – констатировал он.
Новости Крыма: последнее
- Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщила, что россияне усиливают оборону Крымского моста боновыми заграждениями, установив уже 11 секций. Такая информация появилась учитывая данные спутниковой съемки.
- В оккупированном Крыму появились загадочные надписи с датой 12 июня. Местных призывают держаться подальше от военных объектов и Крымского моста. Интересно отметить, что 12 июня оккупанты отмечают День России.
- Партизанское движение "Атеш" недавно сообщил, что вражеское командование "рекомендует" военным ПВО эвакуировать их семьи из временно оккупированного Крыма. Такое развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область.