Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что оккупанты не могут оставить их без прикрытия ПВО.

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О каких аэродромах в Крыму говорится

По словам военного эксперта, украинские военные нашли болевые точки россиян в Крыму – аэродромы Бельбек, Саки, Джанкой. Враг не может их оставить без прикрытия систем противовоздушной обороны.

Не нужно гоняться за всеми ПВО в России, они самостоятельно соберут установки и привезут их в Крым под удары наших дальнобойных средств поражения,

– отметил Свитан.

В частности, ракет ATACMS, которые чрезвычайно успешно работают против российских ПВО – С-300 и С-400. Обе системы никоим образом не могут противодействовать баллистическим ракетам, которые передают Украине партнеры.

Обратите внимание! Недавно Украина нанесла групповой ракетный удар: по 1 вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека;

а также 2 зенитных ракетных дивизионах С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

Почему россияне не могут оставить аэродромы без прикрытия в Крыму

Да и вообще россияне ничего не могут сделать. Поэтому Украине важно, чтобы они забирали С-300 и С-400 с линии фронта, из тыла, с аэродромов и НПЗ на территории России, из портов, которые расположены, например, в Новороссийске, и передислоцировали их в Крым.

Оккупанты будут пытаться стянуть системы противовоздушной обороны в эти точки, они не могут их оставить. Бельбек, Саки и Джанкой – это основные аэродромы россиян на полуострове. Соответственно будет происходить уничтожение зенитно-ракетных комплексов.

Можно работать чуть ли не ежедневно, но после развертывания дополнительных комплексов. То, что сейчас и происходит. Был серьезный удар. Повреждены не только радары этих ПВО. Если была детонация, то повреждены и пусковые установки,

– сказал Роман Свитан.

"Очень важно наносить удары по радарам, системах управлениях и пусковых установках. А ракеты – это расходный материал. У россиян просто останутся 5 – 7 тысяч ракет С-300 на складах, поскольку их не с чего будет запускать", – констатировал он.

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