В основном временно оккупированный Крым остается ремонтной базой для вражеских кораблей, сейчас там наибольшее количество заводов. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Для россиян ситуация сейчас сложная

Крым остается ремонтной базой, потому что то количество заводов, которые есть там, нигде больше не представлено в этом регионе, насколько я знаю,

– заявил Плетенчук.

Однако, по его словам, для российских захватчиков несколько проблематично восстанавливать свои поврежденные суда на территории временно оккупированного полуострова, ведь иногда к ремонту "приобщаются" Военно-морские силы, Воздушные силы и тому подобное.

В то же время качество восстановления вражеских судов оставляет желать лучшего, ведь хоть происходит модернизация кораблей, продолжаются ремонтные работы, однако после этого они "почему-то больше в море не выходят". Поэтому, как пояснил представитель ВМС, для оккупантов ситуация в этом контексте довольно сложная.

Оккупанты боятся новых ударов