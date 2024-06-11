По состоянию на эту минуту наибольшее количество подобных судов фиксируется в Азовском море. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Россия вывела ракетоносители в море

В пресс-службе Военно-морских сил рассказали, что по состоянию на утро 11 июня в Черном море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

В то же время в Азовском море выведено наибольшее на эту минуту количество судов. Там сейчас 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

В частности, по состоянию на сейчас в Средиземном море фиксируется расположение 2 вражеских корабля, которые также являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Более того, за последние сутки в интересах страны-агрессора проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море – 9 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 5 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.

В Военно-морских силах также отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Что говорят о действиях россиян в ВМС

Дмитрий Плетенчук объяснил, что в Черном море противник выбрал тактику присутствия, которую осуществляет с помощью подводных лодок, несмотря на то, являются ли они носителями ракет. Там фиксируется присутствие почти только в таком формате.

Хотя надводные корабли в Черное море не выводят, однако они сейчас есть в Азовском море. Там достаточно большое количество российских кораблей, сейчас она достигает 8, среди них 3 носители и 3 больших десантных корабля.

Скорее всего они находятся там с целью учебной деятельности, поскольку они так же не могут в принципе не проводить обучение своего личного состава, подготовки,

– подчеркнул представитель ВМС.

По его словам, стоит заметить, что они, вероятно, чувствуют себя в относительной безопасности в Азовском море, поскольку "смешиваются" с гражданскими судами, потому что там "не так много маршрутов, где можно ходить".