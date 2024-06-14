Об этом свидетельствуют соответствующие фотографии. Заметим, что российские захватчики также стараются усиливать охрану объекта с помощью дополнительной авиации.

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Россияне строят ограждения возле моста

По словам очевидцев, Россия усиливает боновые заграждения и баржи, которыми надеется защитить мост через Керченский пролив от морских дронов Вооруженных Сил Украины. Также на кадрах видно плавкран, находящийся неподалеку.

По данным разведки Министерства обороны Великобритании, российские силы пытаются "защитить Керченский мост" и стянули к нему восемь барж. Как отмечала британская разведка, анализ спутниковых снимков обнаружил восемь барж на южной стороне Крымского моста.

Как Россия "защищает" Крымский мост: что известно