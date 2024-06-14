Об этом свидетельствуют соответствующие фотографии. Заметим, что российские захватчики также стараются усиливать охрану объекта с помощью дополнительной авиации.
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Россияне строят ограждения возле моста
По словам очевидцев, Россия усиливает боновые заграждения и баржи, которыми надеется защитить мост через Керченский пролив от морских дронов Вооруженных Сил Украины. Также на кадрах видно плавкран, находящийся неподалеку.
По данным разведки Министерства обороны Великобритании, российские силы пытаются "защитить Керченский мост" и стянули к нему восемь барж. Как отмечала британская разведка, анализ спутниковых снимков обнаружил восемь барж на южной стороне Крымского моста.
Как Россия "защищает" Крымский мост: что известно
- Недавно мониторинговая группа "Крымский ветер" опубликовала спутниковые фото, на которых видно, что вдоль Керченского моста появилось уже 11 секций боновых заграждений. Вероятно, оккупанты готовятся к тому, что вскоре на мосту снова может что-то ярко загореться.
- Хотя, собственно, стоит заметить, что боновые заграждения – это не слишком надежная защита. Их использовали еще со времен Первой мировой войны. А вот справиться с баржами, которые также активно свозят в район Крымского моста, – уже более сложная задача.
- Российское командование "советует" подчиненным вывезти их семьи из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", отметив, что командиры "рекомендуют" военным эвакуировать свои семьи в городки южного военного округа.
- Ранее агенты движения "Атеш" неоднократно сообщали, что российские захватчики выставили старые баржи вдоль Крымского моста, чтобы защитить его от украинских безэкипажных морских катеров.
- В то же время партизанам стала известна информация о том, что захватчики активно перебрасывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район города Керчь. Агентам удалось даже зафиксировать их дислокацию.
- Также недавно руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что Крымский мост достаточно внимательно оберегают. На сегодня враг существенно усилил охрану сооружения с воздуха, с помощью авиации.