Профессор Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман поделился мнением с 24 Каналом, что с Крыма все началось в 2014 году, поэтому он сейчас является слабым местом. Рядом с тем, Украина готовится к ударам по Крыму с F-16.

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Крым – слабость Путина

Фридман отметил, что Крым – это слабое место россиян. С него все началось в 2014 году. Тогда, даже те, кто были против Путина, поверили, что Крым – это символ его силы, символ того, что он получит все, чего захочет, а Запад проглотит это и приспособится к этому.

Большие военные базы в Крыму чрезвычайно уязвимы сейчас. Мы видели на примере Севастополя, а также атак на авиабазы, ПВО, что россиянам становится все сложнее использовать Крым как военную базу для поддержки своих сил на Юге,

– отметил профессор Королевского колледжа Лондона.

Россияне будут нести потери в Крыму

По его словам, россияне будут нести большие потери в Крыму и дальше. Для россиян, которые когда-то переехали на полуостров, Крым – опасное место. Однако освободить Крым полностью будет чрезвычайно трудно, потому что даже за 2 года поставить Россию "на колени" не удается.

"Я имею в виду, что Украина может атаковать объекты критической инфраструктуры, НПЗ России, но не может сделать то, что было сделано совсем недавно с энергетической системой Украины. Поэтому я думаю, что Украина усиливает в Москве ощущение того, что они больше теряют, чем получают, ведя дальше эту войну", – подчеркнул Фридман.

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