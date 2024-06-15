В частности, движение "Атеш" показало ПЗРК, который размещен прямо неподалеку незаконной застройки. Уже вскоре он станет следующим "хлопком" в Крыму.

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ПЗРК возле Крымского моста

В "Атеш" отмечают, что россияне особенно тщательно охраняют Крымский мост. Однако, как пишут партизаны, вскрытие всей системы противовоздушной обороны моста – это лишь вопрос времени.

Постоянное наблюдение дает правильное понимание ситуации и позволит использовать найденные уязвимости в эшелонированной системе ПВО. Обнаруженная система ПЗРК вскоре станет следующей целью высокоточных украинских ракет,

– указали агенты "Атеш".

Россияне готовятся к атакам на Крымский мост / Агенты "Атеш"

Партизанское движение продолжает вести систематическое наблюдение и передавать собранную информацию Вооруженным Силам для скорейшего и полного освобождения территорий Украины. Агенты "Атеш" призывают помогать им в уничтожении незаконных застроек.

Уничтожение Крымского моста