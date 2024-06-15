Зокрема, рух "Атеш" показав ПЗРК. що розміщений прямо неподалік незаконної забудови. Вже незабаром він стане наступною "бавовною" у Криму.

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ПЗРК біля Кримського мосту

В "Атеш" зазначають, що росіяни особливо ретельно охороняють Кримський міст. Проте, як пишуть партизани, розтин усієї системи протиповітряної оборони мосту – це лише питання часу.

Постійне спостереження дає правильне розуміння ситуації та дозволить використовувати знайдені вразливості в ешелонованій системі ППО. Виявлена ​​система ПЗРК незабаром стане наступною метою високоточних українських ракет,

– вказали агенти "Атеш".

Росіяни готуються до атак на Кримський міст / агенти "Атеш"

Партизанський рух продовжує вести систематичне спостереження та передавати зібрану інформацію Збройним Силам для якнайшвидшого та повного звільнення територій України. Агенти "Атеш" закликають допомагати їм у знищенні незаконних забудов.

Знищення Кримського мосту