По сообщениям российских СМИ, пострадали часть Коктебеля, Курортного, села Степное и часть Наниково. В ряде городов зафиксированы аварийные отключения электроэнергии.
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Какие последствия непогоды в Крыму
Ночью Крым и Севастополь накрыли ливни и штормовой ветер, что повлекло аварийные отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах.
Вода вытекает из дома: смотрите видео
Согласно сообщениям, без электроснабжения остались часть Коктебеля, Курортного, села Степное и часть Наниково. В Феодосии также зафиксировано отключение электроэнергии в разных районах, о чем сообщил глава российской администрации города Игорь Ткаченко.
На одной из улиц образовалась река: смотрите видео
Подконтрольное России предприятие "Крымэнерго" сообщает об аварийных отключениях электроэнергии в Джанкое, поселке городского типа Николаевка Симферопольского района, Белогорске и семи селах района, в пяти селах Черноморского района и в трех селах Ленинского района.
Крым накрыли сильные ливни / Фото местных телеграм-каналов
Как выглядит центр Севастополя: смотрите видео
Заметим, что накануне российское управление МЧС на полуострове объявило штормовое предупреждение на 15 и 16 июня из-за ливней с градом и штормового ветра до 20 метров в секунду.
В Москве затопило улицы в результате непогоды: что известно
- В Москве прошел неслыханный ливень, превративший город в настоящее море. Пассажиры автомобилей и автобусов оказались в ловушке и вынуждены были "выплывать" из транспортных средств.
- Затопило буквально все: подземные паркинги, дороги, торговые центры. Некоторые станции метро "утонули" и прекратили работу.
- Москвичам не было убежища от стихии даже в собственных квартирах. В сети появились многочисленные видео, на которых видно, как вода вытекает из светильников и выключателей.