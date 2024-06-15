За повідомленнями російських ЗМІ, постраждали частина Коктебеля, Курортного, села Степове та частина Нанікова. В низці міст зафіксовано аварійні відключення електроенергії.
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Які наслідки негоди в Криму
Вночі Крим і Севастополь накрили зливи та штормовий вітер, що спричинило аварійні відключення електроенергії у декількох населених пунктах.
Вода витікає з будинку: дивіться відео
Згідно з повідомленнями, без електропостачання залишилися частина Коктебеля, Курортного, села Степове та частина Нанікова. У Феодосії також зафіксовано відключення електроенергії в різних районах, про що повідомив голова російської адміністрації міста Ігор Ткаченко.
На одній із вулиць утворилася річка: дивіться відео
Підконтрольне Росії підприємство "Крименерго" повідомляє про аварійні відключення електроенергії в Джанкої, селищі міського типу Миколаївка Сімферопольського району, Білогірську та семи селах району, у п'яти селах Чорноморського району та у трьох селах Ленінського району.
Крим накрили сильні зливи / Фото місцевих телеграм-каналів
Який має вигляд центр Севастополя: дивіться відео
Зауважимо, що напередодні російське управління МНС на півострові оголосило штормове попередження на 15 і 16 червня через зливи з градом і штормовий вітер до 20 метрів на секунду.
У Москві затопило вулиці внаслідок негоди: що відомо
- У Москві пройшла нечувана злива, що перетворила місто на справжнє море. Пасажири автомобілів та автобусів опинилися у пастці й змушені були "випливати" з транспортних засобів.
- Затопило буквально все: підземні паркінги, дороги, торгові центри. Деякі станції метро "потонули" та припинили роботу.
- Москвичам не було прихистку від стихії навіть у власних квартирах. У мережі з'явилися численні відео, на яких видно, як вода витікає зі світильників і вимикачів.