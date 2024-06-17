Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, що українські військові знищили 28 російських суден, ще 10 – вороги змушені ремонтувати. Іноземні журналісти називають це "неймовірним подвигом".

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Що кажуть про успіх ЗСУ в Чорному морі

Несподівана перемога України в битві на Чорному морі може стати знаковим досягненням у літописі морської війни. Не маючи власного військово-морського флоту, Україна вивела з ладу щонайменше одну третину Чорноморського флоту Росії, прорвала російську морську блокаду та знову відкрила Чорне море для експорту зерна,

– зауважили журналісти.

Вони констатують, що обсяги українського експорту наразі наближаються до довоєнного рівня. Це величезна підмога для економіки під час війни.

Видання пояснило, що Збройні Сили України спромоглись досягти успіху в Чорному морі:

частково, завдяки використанню потужних протикорабельних крилатих ракет. Зокрема, вітчизняного виробництва "Нептун". Саме вони у 2022 році потопили російський ракетний крейсер "Москва";

Україна впровадила й блискучі інновації, розробивши власні безпілотні надводні судна, які можуть полювати на російські військові кораблі вовчими зграями. Зокрема, Magura V5, і Sea Baby за своєю суттю є безпілотними швидкісними катерами, які можуть переносити вибухівку та навіть стріляти ракетами.

Журналісти написали, що Magura V5 та Sea Baby оснащені камерами та супутниковим зв'язком, що дає змогу віддаленим диспетчерам спрямовувати їх до цілі. Також морські дрони швидкі та зроблені з матеріалів, які важко виявити радаром.

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"Найголовніше – вони дешеві у виробництві та не піддають ризику український персонал. Безпілотники вартістю всього декілька сотень тисяч доларів топлять багатомільйонні військові кораблі, на виробництво яких йдуть роки", – запевнили журналісти видання.

З такою позицією журналістів погодився американський адмірал у відставці та колишній командувач НАТО Джеймс Ставрідіс.

Ми перебуваємо в абсолютній точці повороту в морській війні. Великі надводні кораблі піддаються великому ризику з боку повітряних, надводних і підводних безпілотників,

– зауважив Ставрідіс.

Він пояснив, що чим скоріше США зрозуміють це, "тим більше в них шансів вижити у великих бойових діях у цьому неспокійному 21 столітті".

На думку екскомандувача НАТО у відставці, настав час перевести реостат закупівель з пілотованих бойових кораблів на більш численні та набагато менш дорогі безпілотні судна.

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