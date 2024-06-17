Вперше на ставці був присутній командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Його призначили на цю посаду 10 червня.

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Президент розповів, що він заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Під час ставки військово-політичне командування нашої держави обговорило оперативну ситуацію на всіх напрямках і на кордонах, динаміку виконання вітчизняних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів.

Зеленський також заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби, а також зведення СЗР.

Детальну доповідь представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike,

– сказав український очільник.

Глава держави зауважив, що цей напрям активно розвивається, і зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників.

"Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі. Минулого тижня на переговорах з іншими лідерами ми відчули великий інтерес до нашого досвіду. Після перемоги він стане високотехнологічною частиною українського експорту", – підкреслив президент.

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