Про це повідомляє видання Думська. Там також показали світлини, який має вигляд цей дрон.
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В Одесі представили новий український морський дрон
У виданні зазначили, що безекіпажний катер Stalker 5.0 завдовжки 5 метрів та завширшки 1,2 метра. Він може, зокрема, використовуватися для цілей розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах.
Новий український морський дрон / Фото "Думська"
Відомо, що у спеціальному відсіку можна доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя, де перебувають ЗСУ.
Дрон Stalker 5.0 / Фото "Думська"
Крім цього, навісний бензиновий двигун потужністю 60 кінських сил дає йому можливість розігнатись до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 кілометрів на годину). Крейсерська швидкість — 30 вузлів (55 кілометрів на годину).
Зазначається, що дрон оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink. Вартість одного екземпляра становить близько 60 тисяч євро.
В Одесі представили новий український морський дрон / Фото "Думська"
Український ударний дрон великої дальності Ninja: що про нього говорилося
- БпЛА є адаптацією Ninja, доступному у готовому вигляді від Aerosor у Києві, або як комплект, який покупець збирає вдома.
- Nynja пролітає відстань 400 миль зі швидкістю близько 100 миль на годину з корисним навантаженням у кілька сотень фунтів.
- Nynja за формою, розміром і характеристиками схожий на інший український спортивний безпілотник. 2 квітня щонайменше один безпілотний А-22, із вибухівкою, врізався в промислове містечко спеціальної економічної зони "Алабуга" за 600 миль від українського кордону, пошкодивши частину підприємства, яке виробляє "Шахеди" для російських військових.