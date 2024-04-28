Західні журналісти пишуть, що Україна, ймовірно, перетворила ще один спортивний літак на ударний безпілотник дальньої дії. Один із них розбився на території Росії за понад 600 миль від російсько-українського кордону.

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Його могли хотіти зробити багаторазовим

БпЛА є адаптацією Ninja, доступному у готовому вигляді від Aerosor у Києві або як комплект, який покупець збирає вдома.

Nynja пролітає відстань 400 миль із швидкістю близько 100 миль на годину з корисним навантаженням у кілька сотень фунтів.

Nynja за формою, розміром і характеристиками схожий на інший український спортивний безпілотник. 2 квітня щонайменше один безпілотний А-22, із вибухівкою, врізався в промислове містечко спеціальної економічної зони "Алабуга" за 600 миль від українського кордону, пошкодивши частину підприємства, яке виробляє "Шахеди" для російських військових.

Уважний погляд на безпілотник Nynja дозволяє зрозуміти, як працюють ці саморобні БпЛА. На уламках є вежа для електрооптичного датчика – по суті, відеокамери, – яка може допомогти оператору, підключеному до безпілотника через супутник, спрямовувати дрон на ціль в останні секунди польоту.

В України немає причин використовувати дрон понад 1 раз

Автономна навігація протягом потенційно шестигодинної місії, ймовірно, здійснюється за допомогою GPS. Він може нести 220-фунтову бомбу FAB-100 на підчеревну точку підкріплення. Перенесення вибухового вантажу під черевом, а не всередині кабіни може означати, що дрон Nynja може скинути бомбу, а потім розвернутися та повернутися на базу. Це зробить його багаторазовим.

Водночас є підстави скептично ставитися до того, що розробники Nynja мали намір зробити його багаторазовим. Крім того, цілком можливо, що дрон Nynja коштує всього кілька сотень тисяч доларів, якщо додати датчики, засоби зв’язку, автопілот і вибуховий вантаж.

Насправді немає вагомих причин для України використовувати дрон Nynja більше одного разу. Його можна запустити один раз і уразити щось цінне для Росії.

Скільки дронів Nynja може бути в Україні, сказати важко.

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