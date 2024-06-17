Об этом сообщает издание Думская. Там также показали фотографии, как выглядит этот дрон.
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В Одессе представили новый украинский морской дрон
В издании отметили, что безэкипажный катер Stalker 5.0 длиной 5 метров и шириной 1,2 метра. Он может, частности, использоваться для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах.
Новый украинский морской дрон / Фото "Думская"
Известно, что в специальном отсеке можно доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся ВСУ.
Дрон Stalker 5.0 / Фото "Думская"
Кроме этого, навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадиных сил дает ему возможность разогнаться до скорости более 40 узлов (около 75 километров в час). Крейсерская скорость - 30 узлов (55 километров в час).
Отмечается, что дрон оснащен системой видеосвязи и управления на основе Starlink. Стоимость одного экземпляра составляет около 60 тысяч евро.
В Одессе представили новый украинский морской дрон / Фото "Думская"
Украинский ударный дрон большой дальности Ninja: что о нем говорилось
- БпЛА является адаптацией Ninja, доступном в готовом виде от Aerosor в Киеве, или как комплект, который покупатель собирает дома.
- Nynja пролетает расстояние 400 миль со скоростью около 100 миль в час с полезной нагрузкой в несколько сотен фунтов.
- Nynja по форме, размеру и характеристикам похож на другой украинский спортивный беспилотник. 2 апреля по меньшей мере один беспилотный А-22, со взрывчаткой, врезался в промышленный городок специальной экономической зоны "Алабуга" в 600 милях от украинской границы, повредив часть предприятия, которое производит "Шахеды" для российских военных.