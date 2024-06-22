Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що ефективність російських "Калібрів" вже не така, як була на початку повномасштабного вторгнення. Адже Сили оборони України знають, що з ними робити.
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У ніч проти 22 червня Повітряні сили ЗСУ збили всі 4 ракети "Калібр", які запустив ворог.
Що розповів Плетенчук про ситуацію в морі
З усім тим цей факт, звісно, теж є неприємним. Тому що вони (росіяни – 24 Канал) вирішили, що можуть використовувати Азов в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування. Але, звісно, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас перебуває,
– заявив Дмитро Плетенчук.
Речник Військово-морських сил ЗСУ підтвердив, що Росія вночі проти 22 червня випустила 4 ракети "Калібр" саме з Азовського моря. Хоча Повітряні сили ЗСУ вранці звітували, що ворог запускав ці ракети з Чорного моря.
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Чотири ракети (типу "Калібр" – 24 Канал) було випущено з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що вони використовують його, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море,
– розповів речник.
Він уточнив, що Росія відгороджується боновими загородженнями у Керченській протоці та намагаються застосовувати надводні кораблі.
Скільки ракетоносіїв ворог тримає у Чорному та Азовському морях
Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти станом на ранок 22 червня тримають:
- у Чорному морі – один підводний човен, який може мати до 4 ракет;
- в Азовському морі – 3 одиниці кораблів проєкту "Буян-М". Вони можуть мати на озброєнні до 20 ракет, враховуючи, що 4 вони використали.