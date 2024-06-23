Запускав ворог "Калібри" й під час атаки 22 червня. Як зауважили у ВМС, у суботу росіяни чи не вперше здійснювали пуски ракет з акваторії Азовського моря, а не Чорного.

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Скільки "Калібрів" зараз в акваторіях морів

У Військово-морських силах повідомили, що станом на 06:00 в акваторіях морів перебувають 4 носії "Калібрів":

в Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр".

в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр".

Загальний залп крилатих ракет з 4 ракетоносіїв може сягати до 24 одиниць.



Скільки "Калібрів" є у морі станом на 23 червня / Інфографіка ВМС

Водночас у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

У ВМС також додали, що в інтересах Росії продовжують курсувати судна. Так, протягом доби прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили 4 судна, 2 з яких продовжили рух у напрямку Босфору. В Азовському морі також спостерігалася активність суден – 6 кораблів здійснили прохід, 2 з яких – теж у напрямку Босфору.

Окрім того, у ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.