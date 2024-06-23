За кілька хвилин після 5 години у столиці чули вибухи. Сили Протиповітряної оборони працюють проти ворожих ракет.

Хронологія атаки Ворог запустив "Калібри": атакують Київську область

Атака на Київщину 23 червня: що відомо

Повітряні сили повідомили про пуск "Калібрів" близько 5 ранку. Невдовзі після цього повітряна тривога охопила майже всю Україну, найбільше Центр та Захід.

Частина ракет полетіли до Києва. У Київській ОВА опублікували повідомлення такого змісту:

Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО.

Влада закликала дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу захисників України. А також – залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко написав: "У Києві чути вибухи – працюють сили ППО в області та в столиці. Перебувайте в укриттях!"