Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. В общем, враг утром запустил 3 ракеты типа "Калибр" в направлении Киевской области.

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В Киевской области есть разрушения в результате атаки

Кравченко сообщил, что в результате атаки повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. Так, в помещениях выбиты окна и балконы, а также посечены фасады и кровли.

Кроме того, в результате атаки повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.

В результате также есть пострадавшие. По состоянию на 08:00 известно о 2 раненых. Как сообщил Кравченко, люди получили незначительные ранения и получили помощь на месте.

Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, а также фиксируют очередное военное преступление российской армии.

Вся необходимая помощь населению будет оказана. Над этим уже работаем вместе с представителями местной общины. Поврежденные окна в домах заменит международный фонд GEM,

– добавил Кравченко.

Фото последствий ракетной атаки

В ГСЧС обнародовали фото с последствиями ракетной атаки. Спасатели добавили, что в результате падения обломков вражеской ракеты в одном из районов Киевской области произошли частичные разрушения частных жилых домов и сооружений.

Последствия российской атаки в Киевской области / Фото ГСЧС Киевщины