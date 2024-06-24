Пізніше напрямок ракет змінився. Мер Одеси Геннадій Труханов закликав містян йти в укриття, оскільки Одеса може бути потенційною мішенню ракети.

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Що відомо про ракетний обстріл

У Повітряних силах повідомляли про пуски двох крилатих ракет:

1 – курсом на Миколаїв;

2 – через Баштанський район на північний захід.

Згодом там зазначили, що обидві ракети тримали курс на Одеську область. За інформацією від моніторингових каналів, ракет в повітряному просторі України більше немає. Ймовірно, росіяни для атаки використали ракети типу "Калібр".

Вже о 08:14 Ракетну небезпеку скасували для областей, де раніше оголосили повітряну тривогу.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.