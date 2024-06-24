Росіяни атакували Одеську область "Іскандер-К". Влучили в цивільну інфраструктуру.
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В Одесі ворог вдарив по складському приміщенню
Вранці понеділка окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами.
Силами протиповітряної оборони Півдня одну ракету подавлено.
На жаль, є влучання по цивільній інфраструктурі Одеси. Пошкоджень зазнало складське приміщення. На місці влучання сталася пожежа, яку ліквідовують вогнеборці,
– повідомили в Силах оборони Півдня.
️Внаслідок російського удару постраждали троє людей. Зокрема, 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років ушпиталили. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.
️ У Силах оборони закликали всіх реагувати на сигнал повітряної тривоги. У разі загрози прямуйте в укриття й перебувайте там до відбою.
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі / Фото поліції
Близько 11 години в поліції повідомили, що, на щастя, жертв немає. Міський голова розповів про стан постраждалих. Труханов зазначив, що в них середній ступінь тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.