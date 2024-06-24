Одна з ракет, яку випустили загарбники, не досягла своєї цілі. Що вже відомо, передає 24 Канал.

Важливо Росія вдарила по Одесі ракетами: скільки людей постраждали

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Повітряні сили про атаку на Одесу

Зранку 24 червня бійці Путіна атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К".

Завдяки активній протидії протиповітряної оборони Півдня України одна з ракет не досягла своєї цілі,

– повідомили в Повітряних силах.

Також розповіли, що на світанку ворог завдавав авіаударів з застосуванням КАБів по Херсонщині. Упродовж минулої доби, 23 червня, на Миколаївщині збили розвідувальний безпілотник "ZALA".

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Одна з ракет не досягла цілі / Інфографіка Повітряних сил

Зауважимо, що окупанти вдарили по Одесі близько 8 години ранку. Російські військові влучили в цивільну інфраструктуру.

Внаслідок ворожого удару постраждали щонайменше 3 людей. Зокрема, 19-річний хлопець і двоє чоловіків 50 та 58 років. Поранених госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки агресора триває.