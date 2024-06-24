У мережі вже з'явилися перші фото після російської атаки Одеси. У поліції також розповіли деталі наслідків обстрілу українського міста.
До теми В Одесі прогримів сильний вибух: Росія атакувала ракетами
Як виглядає місце прильоту в Одесі після російської атаки
У патрульній поліції Одещини зазначили, що на місці подій наразі працюють підрозділи правоохоронців і рятувальників. Поліцейські також показали як виглядає місце, куди влучили окупанти.
Перші фото з місця прильоту в Одесі / Фото патрульної поліції Одещини
Наразі екіпажі патрульної поліції регулюють дорожній рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту,
– сказали правоохоронці.
У патрульній поліції також наголосили, що на місці триває ліквідація пожежі.
Що відомо про ранкову атаку Одеси
- В Одесі сильний вибух пролунав близько 08:02. До цього Повітряні сили оголошували по всій області тривогу і попереджали про загрозу застосування ворогом балістики з Південного напрямку.
- Очільник Одеської ОВА повідомив, що на місці влучання також є постраждалі. Їхня кількість ще уточнюється.
- Зазначимо, що під час повітряної тривоги Повітряні сили попереджали про запуск ракет, одна з яких прямувала на Миколаївщину, а інша – на Північний Захід. Однак згодом обидві ракети повернули в бік Одеси.