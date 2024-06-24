В сети уже появились первые фото после российской атаки Одессы. В полиции также рассказали детали последствий обстрела украинского города.
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Как выглядит место прилета в Одессе после российской атаки
В патрульной полиции Одесской области отметили, что на месте событий сейчас работают подразделения правоохранителей и спасателей. Полицейские также показали как выглядит место, куда попали оккупанты.
Первые фото с места прилета в Одессе / Фото патрульной полиции Одесской области
Сейчас экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта,
– сказали правоохранители.
В патрульной полиции также отметили, что на месте продолжается ликвидация пожара.
Что известно об утренней атаке Одессы
- В Одессе сильный взрыв прогремел около 08:02. До этого Воздушные силы объявляли по всей области тревогу и предупреждали об угрозе применения врагом баллистики с южного направления.
- Глава Одесской ОВА сообщил, что на месте попадания также есть пострадавшие. Их количество еще уточняется.
- Отметим, что во время воздушной тревоги Воздушные силы предупреждали о запуске ракет, одна из которых направлялась в Николаевскую область, а другая – на Северо-Запад. Однако впоследствии обе ракеты повернули в сторону Одессы.