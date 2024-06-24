Одна из ракет, которыми оккупанты атаковали Одесскую область, не достигла своей цели. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Утром 24 июня бойцы Путина атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К".

Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны Юга Украины одна из ракет не достигла своей цели,

– сообщили в Воздушных силах.

Также рассказали, что на рассвете враг наносил авиаудары с применением КАБов по Херсонщине. За прошедшие сутки, 23 июня, на Николаевщине сбили разведывательный беспилотник "ZALA".