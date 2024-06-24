На місці атаки працюють відповідні служби. Кількість мирних жителів, які постраждали, зростає.

Дивіться також Ворог вдарив ракетами по цивільній інфраструктурі в Одесі: є постраждалі

Що відомо про постраждалих в Одесі

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер станом на 10:00 повідомив про 3 постраждалих.

"Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу", – повідомив керівник ОВА.

Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується.

Рятувальник добровольчого загіну КУ "Муніципальна варта" врятував собаку, що був під завалами.



З-під завалів врятовано собаку / Фото з телеграму Труханова