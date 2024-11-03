Убийство пожилых супругов во Львовской области: подозреваемому избрана мера пресечения

В конце октября в одном из сел Стрыйского района Львовщины мужчина убил пожилых супругов односельчан. Подозреваемому уже избрана мера пресечения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

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Какую меру пресечения избрали подозреваемому в убийстве

Во Львовской областной прокуратуре рассказали, что, по данным следствия, в конце октября этого года фигурант пришел к потерпевшим обсудить отношения из-за конфликта, который между ними был недавно.

Во дворе возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов ножом 67-летнему мужчине. Оружие нападавший приготовил заранее и принес с собой,

– рассказали прокуроры.

Тогда же женщина пыталась спрятаться в доме, однако подозреваемый нашел ее в одной из комнат и также нанес несколько ударов ножом. Вследствие травм 65-летняя женщина потерпевшая скончалась на месте, как и ее муж.

"После этого фигурант с места преступления скрылся. Благодаря слаженным действиям правоохранителей мужчину задержали", – отметили в прокуратуре.

Теперь же суд согласился с доводами прокурора и избрал подозреваемому самую строгую меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

До этого в полиции Львовской области отмечали, что подозреваемого задержали 29 октября. Полицейские рассказали, что накануне преступления вечером подозреваемый пришел к соседям домой и совершил ссору, которая переросла в драку, во время которой тот нанес многочисленных ударов ножом мужу и жене, вызвав смертельные ранения.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве пожилых супругов в Стрыйском районе / Фото полиции Львовской области

Впоследствии правоохранители установили местонахождение беглеца, задержали его и сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве двух или более лиц. Максимальное наказание, предусмотрено санкцией статьи – пожизненное лишение свободы.

Сейчас в отношении этого дела еще продолжаются досудебные расследования.