Вбивство літнього подружжя на Львівщині: підозрюваному обрали запобіжний захід

Наприкінці жовтня в одному із сіл Стрийського району Львівщини чоловік убив літнє подружжя односельців. Підозрюваному уже обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

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Який запобіжний захід обрали підозрюваному у вбивстві

У Львівській обласній прокуратурі розповіли, що, за даними слідства, в кінці жовтня цього року фігурант прийшов до потерпілих обговорити стосунки через конфлікт, який між ними був нещодавно.

На подвір’ї виникла сварка, у ході якої підозрюваний завдав кілька ударів ножем 67-річному чоловікові. Зброю нападник приготував заздалегідь і приніс з собою,

– розповіли прокурори.

Тоді ж жінка намагалася заховатися в будинку, проте підозрюваний знайшов її в одній з кімнат та також завдав декілька ударів ножем. Внаслідок травм 65-річна жінка потерпіла померла на місці, як і її чоловік.

"Після цього фігурант з місця злочину втік. Завдяки злагодженим діям правоохоронців чоловіка затримали", – наголосили у прокуратурі.

Тепер же суд погодився з доводами прокурора й обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

До цього у поліції Львівщини зазначали, що підозрюваного затримали 29 жовтня. Поліцейські розповіли, що напередодні злочину ввечері підозрюваний прийшов до сусідів додому та вчинив сварку, яка переросла у бійку, під час якої той завдав чисельних ударів ножем чоловіку та дружині, спричинивши смертельні поранення.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві літнього подружжя в Стрийському районі / Фото поліції Львівщини

Згодом правоохоронці встановили місце перебування втікача, затримали його та повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві двох або більше осіб. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – довічне позбавлення волі.

Наразі стосовно цієї справи ще тривають досудові розслідування.