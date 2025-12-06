Укр Рус
Новости Украины Львовскую область атакуют БпЛА, слышны взрывы
6 декабря, 05:41
Львовскую область атакуют БпЛА, слышны взрывы

Олесь Друкач
Основные тезисы
  • Во Львовской области ночью 6 декабря несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атак БпЛА.
  • Также российская армия запустила крылатые ракеты, которые могут быть направлены на Запад Украины.

Ударные БпЛА врага ближе к утру 6 декабря залетели во Львовскую область. Местные услышали звуки взрывов.

Мониторинговые сообщества также пишут о работе ПВО в регионе. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия массированно атакует Украину с воздуха: где сейчас тревога и наибольшая угроза

Что известно об обстреле Львовщины 6 декабря?

Во Львовской области воздушную тревогу объявляли ночью 6 декабря несколько раз. По меньшей мере дважды враг поднимал МиГ-31К и запускал "Кинжалы", но они не летели на этот регион.

А вот ближе к 6 утра в область залетели "Шахеды" или другого рода ударные дроны российской армии. ОВА и Воздушные силы сообщили об угрозе.

Местные каналы и мониторы писали об особой угрозе для целого ряда населенных пунктов, например Новый Ярычев, Каменка Бугская, Добротвор, Стрый и тому подобное.

Против вражеских целей активно заработала Противовоздушная оборона. Жители некоторых районов слышали взрывы.

Какая еще есть угроза для Львовской области?

  • Российская авиация с Ту-95МС и подобных самолетов запустила крылатые ракеты типа Х-101. Также со стороны Черного моря летят "Калибры".
  • Мониторы предполагают, что оба эти типа ракет полетят на Запад Украины.