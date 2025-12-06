Львовскую область атакуют БпЛА, слышны взрывы

Ударные БпЛА врага ближе к утру 6 декабря залетели во Львовскую область. Местные услышали звуки взрывов.

Мониторинговые сообщества также пишут о работе ПВО в регионе. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия массированно атакует Украину с воздуха: где сейчас тревога и наибольшая угроза

Что известно об обстреле Львовщины 6 декабря?

Во Львовской области воздушную тревогу объявляли ночью 6 декабря несколько раз. По меньшей мере дважды враг поднимал МиГ-31К и запускал "Кинжалы", но они не летели на этот регион.

А вот ближе к 6 утра в область залетели "Шахеды" или другого рода ударные дроны российской армии. ОВА и Воздушные силы сообщили об угрозе.

Местные каналы и мониторы писали об особой угрозе для целого ряда населенных пунктов, например Новый Ярычев, Каменка Бугская, Добротвор, Стрый и тому подобное.

Против вражеских целей активно заработала Противовоздушная оборона. Жители некоторых районов слышали взрывы.

Какая еще есть угроза для Львовской области?