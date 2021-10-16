В мае потерял отца: погибший, которого сбил пьяный водитель, не дожил до своего 25-летия
Источник:фейсбук Oleksandr Zinchenko
В ДТП в Киеве на проспекте Степана Бандеры 15 октября погиб Александр Шибицкий. Через неделю ему должно было исполниться 25 лет.
Пьяный водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 2 человек и скрылся. Правоохранители задержали его на расстоянии 10 километров от места трагедии.
Заметьте ДТП с участием пьяного водителя грузовика: пострадал украинский историк, его товарищ умер
В результате ДТП погиб Александр Шибицкий. Также пострадал Александр Зинченко – украинский историк. Именно он сообщил о смерти Шибицкого.
Только мне сообщили, что Саша не стало. Саша в мае потерял отца. Теперь семья потеряла сына.
Я очень прошу помочь семье Саши. Ему через неделю должно было исполнится 25
– сообщил Зинченко.
Зинченко также призвал всех неравнодушных помочь семье Шибицкого. Историк заявил, что "хотел доказать Вселенной, что люди способны не только на бессмысленное зло, но и на осмысленное добро".
Реквизиты для помощи:
5363 5420 1596 3888
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Детали ДТП
- Нетрезвый водитель грузовика съезжал в направлении Набережно-Рыбацкой улицы. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 2 пешеходов.
- Водитель начал убегать с места ДТП. Чтобы задержать его, пришлось ввести план "Перехват".
- Правоохранители открыли уголовное производство.
- Если вину водителя докажут, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.