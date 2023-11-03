Макрон поехал с визитом в Казахстан: что задумал лидер Франции

Эммануэль Макрон 2 ноября неожиданно приехал в Казахстан. Во время встречи со своим казахским коллегой он заявил, что обещал приехать и сдержал свое обещание.

В действительности этот визит устроен не просто так. Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что Макрон пытается воспользоваться шансом наладить свои контакты.

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Какова цель Макрона

Эммануэль Макрон встретился с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Лидер Франции похвалил своего коллегу за отказ помогать России в войне против Украины.

Макрон является одним из французских политиков, которые все еще выдвигают на первый план Францию как актера международной политики первого уровня. На уровне с, например, Соединенными Штатами и Великобританией,

– отметил Ярослав Божко.

Так что Макрон не упускает момента, чтобы разветвить свою игру и свои контакты. К примеру, там, где в США что-то может не удаваться, часто успеха могут достичь либо Франция, либо упомянутая также Великобритания.

В частности это можно было проследить на примере поддержки Армении Францией. Происходило это еще задолго до того, как Армения стала союзником Соединенных Штатов.

"Это попытка проводить определенную автономную, хоть все еще западную, политику. Это накладывается на интерес государств Центральной Азии, достаточно четко отмаркировали полномасштабные опасности относительно российской экспансии на постсоветское пространство", – заметил Божко.

Произошло это после начала войны в Украине. Тогда Казахстан почти сразу вдвое увеличил оборонный бюджет. Другой выгодой для центральноазиатских стран является ослабление России в этом регионе и на Кавказе.

Ярослав Божко о цели приезда Макрона в Казахстан: смотреть видео

"Для Макрона и некоторых других важных игроков это достаточно важная ситуация. Ведь выход России как партнера из Центральной Азии будет означать или быстрый монопольный заход Китая или активизацию Запада в регионе", – подчеркнул Божко.

Очевидно, что Соединенные Штаты и Европа не хотели бы сценария, в котором Россию полностью заменил бы Китай. Потому вынуждены действовать там самостоятельно.

Какая политика Казахстана в отношении России