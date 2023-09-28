Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Саакян, отметив, что это начало происходить тогда, когда позиция России пошатнулась.

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"Когда российское "могущество" пошатнулось, когда Украина доказывает, что Россия уже не является глобальным лидером, а максимум, на что может претендовать – региональное лидерство", – сказал Саакян.

ОДКБ – организация договора о коллективной безопасности. Однако политолог отметил, что там забыли дописать, что от России. Ведь государства туда пошли не от хорошей жизни. А потому, что были в серьезной геополитической зависимости от страны-агрессора.

Так эти страны хотели минимизировать риски, чтобы не получить войну, провокации и оккупацию их территории со стороны россиян.

Они согласились идти в этот геополитический проект, являясь "трофеями" для российской имперской короны,

– подчеркнул Олег Саакян.

И в Казахстане, и в Армении, несмотря на то, что эти страны являются членами ОДКБ и Таможенного союза, назначены люди, которые следят за тем, чтобы Россия не смогла обходить через них санкции. Политолог отметил, что ни одна из компаний этих стран не получила санкции, которые доказывают то, что они помогали стране-агрессору.

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Россия как всегда против

Тем временем Армения хочет подписать Римский устав. Этот формальный процесс длится уже полгода. Каждый раз, когда проходит новый этап согласования этого устава, россияне возмущаются.

"Каждый раз они вопят, что это "недружественный шаг, что это агрессивный шаг против России" и все остальное, как они всегда это делают. Но Армения здесь неустанна", – подчеркнул политолог.

Армения выходит из-под влияния России