Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян, зауваживши, що це почало відбуватися тоді, коли позиція Росії похитнулася.

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"Коли російська "могутність" похитнулася, коли Україна доводить, що Росія вже не є глобальним лідером, а максимум, на що може претендувати – регіональне лідерство", – сказав Саакян.

ОДКБ – організація договору про колективну безпеку. Однак, політолог зазначив, що там забули дописати, що від Росії. Адже держави туди пішли не від хорошого життя. А через те, що були в серйозній геополітичній залежності від країни-агресорки.

Так ці країни хотіли мінімізувати ризики, аби не отримати війну, провокації та окупацію їхньої території з боку росіян.

Вони погодилися йти у цей геополітичний проєкт, бувши "трофеями" для російської імперської корони,

– наголосив Олег Саакян.

І в Казахстані, і у Вірменії, попри те, що ці країни є членами ОДКБ та Митного союзу, призначені люди, які стежать за тим, аби Росія не змогла обходити через них санкції. Політолог зазначив, що жодна з компаній цих країн не отримала санкції, які б доводили те, що вони допомагали країні-агресорці.

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Росія як завжди проти

Тим часом Вірменія хоче підписати Римський статут. Цей формальний процес триває уже пів року. Щоразу, коли відбувається новий етап узгодження цього статуту, росіяни обурюються.

"Щоразу вони репетують, що це "недружній крок, що це агресивний крок проти Росії" й все інше, як вони завжди це роблять. Але Вірменія тут невпинна", – наголосив політолог.

Вірменія виходить з-під впливу Росії