Данные об обучении 6 сентября появились на сайте Минобороны Армении. Пройдут они 11 – 20 сентября на территории Армении.

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Что известно об армянско-американских учениях

В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях 11-20 сентября в Армении на базе учебного центра "Зар" миротворческой бригады министерства состоятся совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner - 2023,

– заявили в армянском министерстве.

Они объяснили, что в учения входят:

операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами;

выполнение миротворческих задач.

"Цель учений – повысить оперативную совместимость подразделений, обменяться опытом в области управления и тактической связи и повысить готовность армянских подразделений к операциям по оценке в рамках концепции оперативного потенциала НАТО", – пояснили в Минобороны Армении.

По их данным, подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, в рамках подготовки к миротворческим миссиям регулярно участвуют в:

аналогичных совместных учениях;

учениях в странах-партнерах.

Кремль уже заявил о "настороженности"

Рупор российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что информация о проведении учений Армении и США вызывает "настороженность". Кроме того, Москва будет "глубоко анализировать ситуацию".

В Армении заявили, что зависимость страны от России была ошибкой

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что архитектура безопасности Армении на 99,9% была связана с Россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Однако сейчас Кремль нуждается в оружии и боеприпасах, поэтому не мог бы обеспечить нужды Армении в сфере безопасности.

Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сами по себе являются стратегической ошибкой. И только после того, как мы постфактум попробовали горькие плоды этой ошибки, мы делаем очень невнятные попытки диверсифицировать нашу политику в сфере безопасности,

– заявил Пашинян.

Кроме того, он добавил, что Россия сама уходит из региона. По его словам, продолжаются "процессы", которые наталкивают на мысль, что "однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет ".

Обратите внимание! Премьер Армении упрекнул Кремль в том, что они не выполнили обязательств по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. Ведь в 2020 году Армения, Азербайджан и Россия договорились, что миротворцы из России будут контролировать Лачинский коридор, однако этого не произошло.