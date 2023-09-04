По его словам, в России обвиняли страны Запада. Мол, они подталкивают армянское правительство "к принятию мер, направленных на вытеснение России из региона".

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Реальность такова, что Россия сама идет

Напротив, мы видим, что Россия сама идет из региона из-за тех шагов, которые она делает или не делает. По каким причинам это происходит? Мы не знаем. Мы можем иметь свои наблюдения по этому поводу, но я не могу что-либо утверждать,

– цитирует его агентство Armenpress.

Премьер-министр Пашинян добавил, что "есть процессы". И они толкают на мысль, что "однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет".

Россия не сдержала обещаний

Армянский премьер-министр привел в пример ситуацию с Лачинским коридором. Он упрекнул Россию в том, что она не выполнила обязательств по обеспечению безопасности население Нагорного Карабаха.

Пашинян припомнил договоренности между Арменией, Азербайджаном и Россией. Их заключили по завершении боевых действий в 2020 году. Они предполагали, что миротворцы из России будут контролировать Лачинский коридор Но премьер отмечает, что этого не произошло.

"Почему? Причин может быть две: либо Россия не может, либо не хочет сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично", – подчеркнул он.

Зависимость Армении от России – ошибка

По словам Пашиняна, зависимость Армении от России в сфере безопасности – стратегическая ошибка.

Архитектура сохранности Армении на 99,999 процента была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения орудия и боеприпасов. Однако сегодня, в ситуации когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, понятно, что даже при желании Россия не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении,

– добавил он.

Премьер добавил, что в сфере безопасности не стоит зависеть или быть привязанным "лишь к одному месту". Что именно это решение являлось стратегической ошибкой.

Он добавил, что Ереван начал предпринимать попытки диверсифицировать политику безопасности только постфактум. Лишь тогда, когда Армения "вкусила горькие плоды этой ошибки".