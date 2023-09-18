В Армению прибыли американские солдаты для обучения миротворцам. Это разозлило российское правительство, которое десятилетиями выступало единственным гарантом безопасности для бывшей советской республики.

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Россия считает это "недружественными действиями"

В 10-дневных учениях "Eagle Partner" принимают участие 85 американских и 175 армянских солдат. Они призваны подготовить армян к участию в международных миротворческих миссиях.

Министерство никому не нужных дел России назвало этот акт "недружественными действиями".

Недавно Армения впервые направила гуманитарную помощь в Украину, а ее парламент намерен ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда. Следовательно, она будет обязана арестовать президента России Владимира Путина, если он приедет в Армению.

Страна пошла на сближение с западными партнерами из-за разочарования в связи с тем, что Россия не смогла или не захотела оградить ее от того, что она считает агрессией со стороны соседнего Азербайджана. Это вызвало вопрос о способности России сохранить контроль над странами и конфликтами на территории бывшего Советского Союза.

Президент Армении Никол Пашинян заявил, что его страна начинает ощущать "горькие плоды стратегической ошибки", которая заключалась в том, чтобы доверить России почти исключительную ответственность за защиту своей страны.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией. Но сегодня мы видим, что Россия сама нуждается в оружии... Даже если она этого пожелает, Россия не может удовлетворить потребности Армении", – сказал он итальянской газете La Repubblica.

Армяне почувствовали себя преданными

По словам Ваграма Тер-Матевосяна, доцента Американского университета Армении, неспособность или нежелание России вмешаться в конфликт с Азербайджаном вызвало среди чиновников предательство.

"Армения инвестировала 30 лет своей независимости – я бы даже сказал, 200 лет своей недавней истории – в твердую веру в то, что, когда придет время и когда потребуется, Россия выполнит свои стратегические обязательства и защитит Армению от любой внешней агрессии. Этого не произошло ни в 2020, ни в 2021, ни в 2022",

– сказал он CNN.

По его словам, за последние 30 лет Армения сделала почти все, что хотела Россия, в частности, прекратила свои усилия по европейской интеграции в 2013 году после того, как Москва выразила свое недовольство.

Так долго танцуя под дудку Москвы, Ереван стал ожидать от нее выполнения своих обязательств в сфере безопасности, которые Россия якобы выполняет через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но за последние годы, как говорят аналитики, появился шлейф невыполненных обещаний .

Россия пыталась удержать и Армению и Азербайджан

Некоторые аналитики объясняют то, что Россия не соблюдает условия перемирия, достигнутого при ее посредничестве ею, "отвлечениями" на полномасштабное вторжение в Украину.

Но Мари Дюмулен, директор программы "Ширшая Европа" Европейского совета по международным отношениям, сказала, что ситуация была частично вызвана тем, что Россия пыталась одновременно держать Армению и Азербайджан.

"После войны 2020 года Россия очень неохотно выбирала между Арменией и Азербайджаном, что конкретно означало, что они избрали Азербайджан. Это пассивное отношение. Но эта пассивность сама по себе является очень проазербайджанской позицией", – сказала Дюмулен CNN.

Дюмулен также указала на укрепляющиеся связи между Москвой и Баку. Сближение вызвано личными отношениями Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Я не думаю, что Пашинян такой лидер, который нравится Путину. Его привела к власти революция. У него есть демократический, реформаторский, антикоррупционный дискурс. Алиев гораздо больше тот тип лидера, с которым Путин может уживаться",

– сказала Дюмулен.

Пытаясь укрепить свою безопасность по отношению к Азербайджану, Армения нечаянно нанесла острую критику России.

Объявление о совместных военных учениях из США еще больше испортило отношения. На прошлой неделе Россия вызвала посла Армении в Москве для "трудных" переговоров.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения не "способствуют укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе". Но Тер-Матевосян предположил, что это паранойя со стороны Москвы.

"Россия чрезмерно отреагировала, подвергнув сомнению истинные цели учений и увидев за этим руку НАТО", – сказал он.

Армения может оказаться между двумя огнями

Лидеры Армении не подозревают о будущих вызовах. Пашинян сказал, что опасается, что Армения может оказаться посредине между Россией и Западом.

"Западные страны или эксперты... квалифицируют Армению как пророссийскую страну. С другой стороны, многие круги в России считают Армению или ее правительство... прозападными",

– сказал он.

Не имея возможности сделать достаточное, чтобы угодить ни одной из сторон, Армения рискует оттолкнуть обе, оставшись ни с чем.

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