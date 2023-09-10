Такое мнение 24 Каналу озвучил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он обратил внимание на тот факт, что Армения анонсировала совместные военные учения из США.
К теме Однажды мы проснемся и увидим, что России на Кавказе больше нет, – Пашинян
ОДКБ существует только на бумаге
Владимир Дубовик подчеркнул, что Никол Пашинян понимает, что строить безопасность государства исключительно в зависимости от российских войск – ошибка.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было ясно, что это повлияет на отношения Кремля с другими странами, в частности, с ОДКБ.
На саммит первых леди едет жена Пашиняна и привозит гуманитарную помощь. Военное обучение с американцами. В то же время российские войска остаются на территории Армении. Это серьезные признаки того, что Россия теряет это пространство, потому что ведет кровавую войну против Украины,
– считает он.
Что заявил Пашинян: коротко
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия постепенно удаляется от Южного Кавказа. В России обвиняли страны Запада, что они якобы подталкивают армянское правительство "к принятию мер, направленных на вытеснение России из региона". На самом деле страна-агрессор сама идет из региона из-за тех шагов, которые "она делает или не делает".
- Армянский премьер-министр упрекнул Россию в том, что она не выполнила обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. Договоренности между Арменией, Азербайджаном и Россией были заключены после завершения боевых действий в 2020 году. Они предполагали, что миротворцы из России будут контролировать Лачинский коридор. По словам Пашиняна, этого не произошло.
- Кроме того, Пашинян подчеркнул, что зависимость Армении от России в сфере безопасности – стратегическая ошибка. В ситуации, когда Россия сама нуждается в оружии, она не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении.
- Минобороны Армении заявило о проведении совместных армянско-американских учений. Политолог-международник Руслан Осипенко предположил, что Армения согласилась лишь при условии каких-либо гарантий со стороны США. По его мнению, Армения будет налаживать сотрудничество со Штатами, курирующими в основном всеми евроатлантическими процессами. С другой стороны, будет сотрудничать с Турцией.