Такое мнение 24 Каналу озвучил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он обратил внимание на тот факт, что Армения анонсировала совместные военные учения из США.

К теме Однажды мы проснемся и увидим, что России на Кавказе больше нет, – Пашинян

ОДКБ существует только на бумаге

Владимир Дубовик подчеркнул, что Никол Пашинян понимает, что строить безопасность государства исключительно в зависимости от российских войск – ошибка.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было ясно, что это повлияет на отношения Кремля с другими странами, в частности, с ОДКБ.

На саммит первых леди едет жена Пашиняна и привозит гуманитарную помощь. Военное обучение с американцами. В то же время российские войска остаются на территории Армении. Это серьезные признаки того, что Россия теряет это пространство, потому что ведет кровавую войну против Украины,

– считает он.

Что заявил Пашинян: коротко